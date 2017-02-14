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Губернатор Ленобласти пообещал не уходить в отставку до 2020 года

Политика
«Не дождетесь!», заявил глава региона, отвечая на вопрос парламентария

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 14 февраля 2017, 13:18 — REGNUM  Александр Дрозденко не намерен уходить с поста губернатора Ленинградской области как минимум до истечения срока полномочий в 2020 году. Такое обещание он дал сегодня, 14 февраля, отвечая на вопрос одного из народных избранников в ходе встречи с депутатами Законодательного собрания региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава фракции ЛДПР в областном парламенте Андрей Лебедев попросил губернатора ответить на, как он выразился, риторический, но важный вопрос. «Александр Юрьевич, следующим будете? У нас Рязань, Новгород. Успокойте народ», — попросил парламентарий.

«Не дождетесь! По крайней мере до 2020 года точно, когда истекает срок полномочий», — ответил Александр Дрозденко.

Напомним, о досрочной отставке сегодня объявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев, став за две недели четвертым главой региона, принявшим такое решение. Ранее на прошлой неделе о своей отставке заявили глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин и накануне — губернатор Новгородской области Сергей Митин.

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Добавим, что покидают свои посты губернаторы фактически в соответствии со списком, распространившимся ранее в СМИ. Также, по данным СМИ, 11 февраля написал заявление об уходе глава Карелии Александр Худилайнен. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

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Напомним, в рейтинге влияния губернатор Ленобласти Александр Дрозденко входит в лидирующую группу глав регионов с очень сильным влиянием.

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