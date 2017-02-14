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Депутаты Ярославской облдумы утвердили нового прокурора области

Политика
Трое депутатов воздержались
Дмитрий Попов
Иллюстрация: Duma.yar.ru
Дмитрий Попов

Ярославль, 14 февраля 2017, 13:10 — REGNUM  Депутаты Ярославской областной думы утвердили нового прокурора области — Дмитрия Попова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый прокурор родился 20 февраля 1977 года в городе Пятигорске. Закончил в 1999 году Юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. После его окончания, работал помощником прокурора в Московско-Ярославской транспортной прокуратуре, следователем в межрайонной прокуратуре Москвы, даже был судьей Тверского суда. Последние 4,5 года работает в Генеральной прокуратуре. Имеет знак отличия «За верность закону» II степени и знак «За безупречную службу».

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов поддержал кандидатуру Дмитрия Попова.

«Рассмотрев статистические данные, замечу что в регионе сложилась не простая криминогенная обстановка. Из 18 300 преступлений, зарегистрированных в 2016 году, практически 50% преступлений связано с хищением чужого имущества. Неизменным остаётся процент зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. В этих и других вопросах следует разобраться и установить условия и причины совершения данных видов преступлений», — сказал, выступая перед депутатами, Дмитрий Попов.

Депутаты задали вопросы кандидату в областные прокуроры. Например, почему 6 лет расследуют неуплату налогов сетью магазинов «Лотос», что собирается делать новый прокурор в первую очередь. Председатель фракции КПРФ Александр Воробьев пообещал сделать депутатский запрос о ситуации, которая сложилась с директором департамента транспорта Ярославской области Максимом Семиохиным. Его представили как нового руководителя подразделения, а потом арестовали, после чего в правительстве области заявили, что Семиохин в правительстве никогда не работал. Правда, конкретных ответов на эти вопросы депутаты сегодня не услышали.

В итоге областная дума утвердила Дмитрия Попова 42 голосами «за» при трех воздержавшихся. Теперь генеральный прокурор отправит его кандидатуру Президенту РФ, который назначит нового прокурора своим указом.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент отправил в отставку прокурора Ярославской области

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