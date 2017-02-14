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Песков: Отставка Майкла Флинна — не наше дело

Политика
Кремль не хотел бы это комментировать «никоим образом»
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 14 февраля 2017, 13:10 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отставку советника президента США по нацбезопасности внутренним делом Соединенных Штатов.

По его словам, Кремль не хотел бы это комментировать «никоим образом». «Это внутреннее дело администрации президента Трампа», — сказал Песков, добавив, что это событие — «не наше дело».

Ранее Майкл Флинн написал заявление об уходе со своего поста, в котором признался, что непреднамеренно предоставил вице-президенту США Майклу Пенсу и другим представителям Белого дома неполную информацию о состоявшемся разговоре с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Читайте ранее в этом сюжете: «Отставка Майкла Флинна — провокация»

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