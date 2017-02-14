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Посoл РФ в Белоруссии продолжает удивлять

Политика
Заявление дипломата, что «запрос был обоснован юридически», лишь напоминает слова из рекламного ролика: «иногда лучше жевать, чем говорить»
Посол РФ в Белоруссии Александр Суриков
Иллюстрация: БЕЛТА
Посол РФ в Белоруссии Александр Суриков

Москва, 14 февраля 2017, 14:18 — REGNUM  Посол РФ в Белоруссии Александр Суриков продолжает делать заявления, которые, мягко говоря, удивляют.

Комментируя экстрадицию блогера Александра Лапшина из Белоруссии в Азербайджан, дипломат заявил, что «запрос Баку был обоснован юридически».

«Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к Белоруссии в соответствии с соглашением «о выдаче в случае уголовного преследования». А запрос был обоснован юридически», — сказал дипломат в интервью ТАСС. — В юридической плоскости все чисто. А вот эмоционально, конечно, есть вопросы».

Как ранее писало ИА REGNUM, генеральная прокуратура Белоруссии 10 февраля фактически подтвердила, что за решением о выдаче блогера Александра Лапшина Азербайджану стоит лично Александр Лукашенко, а белорусские суды и прокуратура лишь пытались придать экстрадиции правовой статус. Также представитель генеральной прокуратуры Белоруссии заочно опроверг слова Александра Лукашенко о том, что Лапшин был задержан, согласно решению Интерпола.

Ранее в беседе с ИА REGNUM, белорусский адвокат, попросивший не называть своего имени сообщил, что Александр Лукашенко и министр внутренних дел страны оказывали прямое и явное давление на белорусский Верховный суд, где расматривалась жалоба Лапшина на решение о выдаче. По словам адвоката, однозначно, что ни один белорусский судья при всём желании не осмелился бы вынести отличающееся от мнения президента страны решение.

Напомним, что на пресс — конференции в Минске 3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко, за несколько дней до заседания суда заявил, что нет оснований не передавать Александра Лапшина Азербайджану.

«Азербайджан обратился с этим вопросом не в Белоруссию, а в Интерпол. Его задержали согласно решению Интерпола. И согласно всем законам и порядку мы должны передать его Азербайджану. Конечно, мы можем его вообще выпустить, но это будет неправильно», — сказал Лукашенко.

Глава государства также отметил, что оснований не передавать Лапшина Азербайджану нет никаких. «Вы говорите — идет обжалование и прочее, я уверен, что суд все равно поддержит наше решение, потому что оно законно», — сказал он.

О недопустимости экстрадиции Лапшина в Азербайджан заявляли как министр иностранных дел России Сергей Лавров, так и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила: «Считаю недопустимой выдачу с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджанскую Республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина.

Это прямо установлено частью 1 статьи 61 Конституции РФ: «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Поддержку своей позиции я получила в МИД России и других профильных ведомствах».

После этого заявление дипломата, что «запрос был обоснован юридически», лишь напоминает слова из рекламного ролика: «иногда лучше жевать, чем говорить».

Напомним, что посол РФ в Белоруссии ранее фактически поддержал и повторил основные заведомо ложные лозунги официозно-националистической кампании клеветы, которая была развязана вокруг троих авторов ИА REGNUM, арестованных в Белоруссии по политически мотивированному обвинению.

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Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан
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