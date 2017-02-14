У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников в регионах

Москва, , 13:06 — REGNUM Руководители фракций в Госдуме получат до 30 помощников в регионах на общественных началах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Вячеслав Викторович (Володин) посоветовался и Совет принял решение, что, поскольку сейчас должности руководителей фракций включены в государственный реестр, то принято решение ввести понятие «помощник руководителя фракции на общественных началах» в регионах. До 30 помощников руководитель фракции сможет иметь в регионе, предпочтительно в тех регионах, где у данной фракции нет депутатов», — отметил Мельников.