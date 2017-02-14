На общественных началах: Лидер пермских журналистов — советник губернатора

Пермь, , 12:55 — REGNUM В Пермском крае активно идет формирование команды нового главы региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, с 14 февраля и.о. министра информационного развития и связи назначен Павел Шевыров. Примечательно, что новый назначенец — москвич. Шевыров окончил географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (кафедра экономической и социальной географии России), кандидат экономических наук. Работал в Министерстве экономического развития и торговли РФ, в компании «Прогноз», министерстве регионального развития РФ, в департаменте информационных технологий города Москвы.

Общественным советником врио губернатора Прикамья Максима Решетникова назначен председатель Пермского отделения Союза журналистов России, член регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов. В числе задач, поставленных перед Лобановым, — выстраивание информполитики и обеспечение прозрачности конкурсов по освещению деятельности губернатора и правительства края в региональных и муниципальных СМИ, сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, ранее врио губернатора Пермского края сменил министра финансов. На пост назначена бывший заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Елена Чугарина). Бывший министр финансов Ольга Антипина назначена на должность вице-премьера. Правительство края возглавил сам Максим Решетников.