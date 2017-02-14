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Премьер-министр Турции: Большая часть Эль-Баба взята

Политика
Анкара нацелена на то, чтобы не дать появиться коридорам для прохода террористов в Турцию
Турецкие солдаты
Иллюстрация: Pixabay.com
Турецкие солдаты

Анкара, 14 февраля 2017, 12:47 — REGNUM  

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил 14 февраля, что большая часть сирийского города Эль-Баб находится под контролем турецких военных, сообщает Reuters.

С таким заявлением глава правительства Турции выступил в парламенте страны.

«Большая часть Эль-Баба взята под контроль. Наша цель состоит в том, чтобы предотвратить появление коридоров с территорий, контролируемых террористами, в Турцию», — отметил он.

Напомним, Турция освобождает сирийский город Эль-Баб от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках своей операции «Щит Евфрата», целью которой, помимо уничтожения террористов, является недопущение появления курдского государственного образования на границе с Турцией.

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