Парламент Эстонии признал проблемой демографическую ситуацию в стране

Таллин, , 12:42 — REGNUM Парламент Эстонии принял решение о создании специальной комиссии по проблеме кризиса народонаселения страны. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 февраля, сообщили в канцелярии парламента, отметив, что за данное решение проголосовали 62 депутата, 13 были против и шестеро воздержались. В комиссию войдет по одному депутату от каждой из шести парламентских фракций. Ими стали Йоко Алендер, Моника Хауканымм, Сирет Котка, Хельо Пикхоф, Райво Пылдару и Хелир-Вальдор Сеэдер.

Создание комиссии было инициировано фракциями правящих партий: Центристской, Социал-демократической и Союза правых партий «Отечество — Республика». Аргументируя необходимость создания комиссии, инициаторы указали на серьезные демографические проблемы эстонского общества: падение деторождения, старение населения, массовую трудовую эмиграцию и другое. С момента восстановления независимости Эстонской Республики ее население неуклонно сокращается, отметили авторы предложения.

В свете происходящего необходимо заново оценить действующие государственные программы поддержки народонаселения, планы развития общества и страны и выработать рекомендации для улучшения ситуации. Комиссии будет предоставлено право рассматривать различные исследования в этой области, выносить на обсуждение в парламент вопросы национальной политики в области демографии, предлагать изменения законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным на 1 января 2017 года, в Эстонии на постоянной основе проживает 1 317 800 человек, что на 1850 человек больше, чем в январе 2016 года. Основной прирост населения был обеспечен за счет заметного превышения числа иммигрантов Эстонии над эмигрантами — на 3220. По-прежнему в стране смертность (15 300) превышает рождаемость (13 900) — негативная разница составила 1400 человек. Также стала еще более заметной тенденция к старению населения и увеличению доли пожилых в Эстонии.

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