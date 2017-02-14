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В перестрелке в Кашмире убито трое военнослужащих Индии

Политика
Пять человек получили ранения

Нью-Дели, 14 февраля 2017, 12:41 — REGNUM  Три солдата вооруженных сил Индии были убиты во время перестрелки в районе Кашмира, что стало вторым столкновением военных с боевиками за последние три дня. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в северном районе Кашмира Бандипора, где военные проводили операцию по поиску трех боевиков. Помимо трех погибших, пять человек получили ранения.

«Во время обыска в одном из домов по военным был открыт огонь», — сообщил полковник Раджеш Калия.

Напомним, Кашмир является спорной территорией между Индией и Пакистаном со дня обретения независимости этими государствами. Беспорядки здесь разгорелись с новой силой в 2016 году, когда вооруженные силы Индии уничтожили лидера сепаратистов Бурхана Вани.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Индии предотвратили атаку на военную базу в Кашмире

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