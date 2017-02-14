В Кабардино-Балкарии создадут Центр горной подготовки военнослужащих

Нальчик, , 12:21 — REGNUM Военнослужащие Министерства обороны РФ в скором времени смогут профессионально готовиться к несению службы в условиях высокогорья в специальном центре. Он будет создан в Кабардино-Балкарии, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе главы республики.

Распоряжение о создании Центра горной подготовки военнослужащих в поселке Терскол Кабардино-Балкарской Республики подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. «Создать федеральное государственное казенное учреждение «Центр горной подготовки и выживания «Терскол» Министерства обороны РФ, установив предельную штатную численность в количестве 200 единиц», — говорится в тексте распоряжения, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Центр, который будет финансироваться за счет средств Минобороны, будет выполнять задачи по подготовке военнослужащих ВС РФ к несению службы в горной местности.

Стоит отметить, что в соседней с Кабардино-Балкарии Карачаево-Черкесской Республике в 2014 году по приказу Владимира Путина была создана 34-я отдельная мотострелковая (горная) бригада. Здесь проходят обучение воины-альпинисты. Бойцы бригады принимали участие в военной операции на Марухском и Клухорском перевалах по время грузино-южноосетинского конфликта в августе 2008 года и, по оценке руководства, хорошо себя зарекомендовали.

Военнослужащие бригады также были задействованы в обеспечении безопасности во время проведения Олимпиады в Сочи. Многие командиры подразделений прошли специальное обучение альпинистской подготовки в России и Швейцарии.

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