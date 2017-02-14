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Эстония закупит крупнокалиберные боеприпасы на 60 млн евро

Политика
Они пополнят запасы для крупнокалиберной артиллерии, а также для противотанковых подразделений и минометных расчетов

Таллин, 14 февраля 2017, 12:17 — REGNUM  Правительство Эстонии утвердило план Министерства обороны, согласно которому в течение трех последующих лет государство приобретет крупнокалиберные боеприпасы на общую сумму почти 60 млн евро. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на министра обороны, председателя Союза правых партий «Отечество — Республика» Маргуса Цахкна. По словам Цахкна, эти средства помогут пополнить запасы боеприпасов для крупнокалиберной артиллерии, а также для противотанковых подразделений и минометных расчетов.

Сохранение инвестирования минимум 2% ВВП в оборону, расходы на прием союзников и программа инвестиций в гособорону составляют, по его замечанию, «три столпа расходов Эстонии на оборону». Закупка боеприпасов входит в государственную Программу развития государственной обороны на период с 2013 по 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 ноября 2015 года Эстония подписала договор о покупке в США за 40 млн евро 80 противотанковых ракетных систем Jаvelin и ракет к ним. Данные системы были произведены некоторое время назад, они не использовались до сих пор и находятся в хорошем техническом состоянии. Какого года выпуска проданные со складов ВС США системы, в информации не уточняется, но известно, что Javelin выпускается с 1990-х годов. Также не сообщается, сколько ракет к данной системе было закуплено Эстонией.

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