Андрей Никитин обновит Новгородской области программу развития

Великий Новгород, , 12:14 — REGNUM Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов сегодня, 14 февраля, представил новгородцам нового временно исполняющего обязанности губернатора региона Андрей Никитина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на мероприятии присутствовали члены правительства Новгородской области, главы муниципалитетов, депутаты всех уровней, представители общественных организаций, СМИ.

«Для меня это большая честь и большая ответственность», — заявил Андрей Никитин собравшимся, отметив роль Новгородской земли в истории: «На этой древней земле возрождалась государственной нашей страны».

Он заявил, что считает своей главной целью «сделать регион комфортным для жизни, обеспечить благополучие людей» и обозначил три приоритета.

«Во-первых, будем стремиться повысить эффективность расходов областного бюджета. Каждый рубль из казны должен идти на развитие региона, на улучшение качества жизни людей, на укрепление социальной сферы. Здесь нам нужно серьёзно поработать, посмотреть, какие есть резервы», — сообщил врио губернатора Новгородской области. Андрей Никитин также пообещал предпринять усилия для снятия барьеров для бизнеса. «Уверен, есть все возможности для того, чтобы Новгородская область стала одним из лидеров в Российской Федерации по качеству делового климата, по комфортности ведения бизнеса», — подчеркнул он.

В-третьих, Никитин заявил, что внимательно проанализируют действующую стратегию развития региона. «Посмотрим, как можно её обновить. Определим наши приоритеты, конкретные шаги, которые могут принести ощутимые результаты. Задача — сделать это в самые ближайшие годы, оттягивать эту работу мы не будем, будем делать её максимально быстро, но при этом опираясь на мнение каждого жителя, предпринимателя — всех тех, кто работает на благо развития региона», — отметил он.

Никитин также заявил, что намерен посетить все районы Новгородской области, пообщаться с жителями. «Я понимаю, что главное в моей работе — доверие людей, и я буду стараться делать всё возможное, чтобы это доверие оправдать», — сказал врио губернатора.

Напомним, 37-летний Андрей Никитин, который ранее возглавлял Агентство стратегических инициатив, указом президента России Владимира Путина 13 февраля был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. На посту главы региона он сменил 65-летнего Сергея Митина, который возглавлял Новгородскую область с 2007 года.

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