В Смольном представили нового «социального» вице-губернатора

Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко представил членам городского правительства Анну Митянину, назначенную на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Митянина возглавляла юридический комитет Смольного и одновременно являлась заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга. Ее кандидатура на пост вице-губернатора 1 февраля была утверждена депутатами Законодательного собрания.

Анна Митянина будет курировать работу комитетов по здравоохранению, по социальной политике, по труду и занятости населения, а также управлений ветеринарии, по развитию садоводства и огородничества, социального питания.

«Все ее прекрасно знают, она у нас курирует вопросы, связанные со здравоохранением, социальной политикой и трудовыми взаимоотношениями. Поэтому давайте поздравим Анну Владимировну с назначением и пожелаем ей удачной работы», — сказал Георгий Полтавченко, представляя Митянину коллегам.

Ранее занимавшая пост вице-губернатора Ольга Казанская покинула Смольный по собственному желанию в конце января. Казанская, отработавшая ровно пять лет на посту «социального» вице-губернатора, объяснила свой уход семейными обстоятельствами.

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