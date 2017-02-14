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American Conservative: Отставка Флинна – хорошая новость для США

Политика
Есть надежда,что на его место придет более квалифицированный человек

Вашингтон, 14 февраля 2017, 12:07 — REGNUM  Отставка советника Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, оставившего свой пост 13 февраля из-за того, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса и высокопоставленных членов администрации относительно содержания своих разговоров с послом России в США, является хорошим поворот событий как для страны, так и для самой администрации Трампа, пишет Дэниэл Ларисон в статье для The American Conservative.

Автор отмечает, что на это можно надеяться, если на место Флинна придет менее фанатичный и более компетентный, чем Флинн человек. На протяжении долгого времени было очевидно, что взгляды этого советника Трампа слишком искажены, а также что он оказывает ужасное влияние на президента.

Сам Флинн, кажется, никогда не был готов в тому, чтобы занять этот пост. И неработоспособность Совета по национальной политике, может быть, и не была полностью его виной, однако исправить ситуацию было его работой, с которой он не справился.

Теперь же опасность состоит в том, что Трамп выберет на этот пост такого же неподготовленного и даже менее квалифицированного человека. Тем не менее уход одного из наиболее жестких противников Тегерана из администрации является, по сути, единственным положительным событием во внешней политике с момента прихода Трампа в Белый дом.

В администрации тем не менее по-прежнему много тех, кто разделяет взгляды на Иран Флинна, но можно надеяться, что с его уходом эти взгляды ослабнут.

Читайте ранее в этом сюжете: Майкл Флинн: Трамп и его команда войдут в историю

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