American Conservative: Отставка Флинна – хорошая новость для США

Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Отставка советника Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, оставившего свой пост 13 февраля из-за того, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса и высокопоставленных членов администрации относительно содержания своих разговоров с послом России в США, является хорошим поворот событий как для страны, так и для самой администрации Трампа, пишет Дэниэл Ларисон в статье для The American Conservative.

Автор отмечает, что на это можно надеяться, если на место Флинна придет менее фанатичный и более компетентный, чем Флинн человек. На протяжении долгого времени было очевидно, что взгляды этого советника Трампа слишком искажены, а также что он оказывает ужасное влияние на президента.

Сам Флинн, кажется, никогда не был готов в тому, чтобы занять этот пост. И неработоспособность Совета по национальной политике, может быть, и не была полностью его виной, однако исправить ситуацию было его работой, с которой он не справился.

Теперь же опасность состоит в том, что Трамп выберет на этот пост такого же неподготовленного и даже менее квалифицированного человека. Тем не менее уход одного из наиболее жестких противников Тегерана из администрации является, по сути, единственным положительным событием во внешней политике с момента прихода Трампа в Белый дом.

В администрации тем не менее по-прежнему много тех, кто разделяет взгляды на Иран Флинна, но можно надеяться, что с его уходом эти взгляды ослабнут.

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