Гамбия приостанавливает выход из Международного уголовного суда

Банжул, , 12:05 — REGNUM Новая администрация Гамбии приостанавливает выход из Международного уголовного суда (МУС), сообщает Anadolu.

Новый министр иностранных дел страны Усайну Дарбо заявил, что правительство уведомило Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о приостановке выхода страны из МУС, начатого прежним правительством в ноябре 2016 года.

Напомним, новый президент Гамбии Адам Барроу вступил в должность 19 января 2017 года. До этого страной в течение 22 лет руководил президент Яйя Джамме.

Проиграв своему конкуренту на выборах в декабре 2016 года, Джамме не захотел отдавать власть, только после вмешательства Сенегала и Нигера он покинул страну.

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