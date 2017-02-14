Владимир Добрынин , , 11:59 — REGNUM

Если анализировать условия, при которых Альбион не просто готов, а даже желал бы сотрудничать с «сообществом оставшихся двадцати семи», «брекзит» видится шагом к тому, чтобы Великобритания поднялась над своими бывшими собратьями по европейскому клубу. А нежелание нынешней администрации США исполнять роль опекуна Евросоюза дает Лондону отличные шансы заменить Штаты на посту куратора ЕС. Находясь в составе объединения, Великобритания о таком положении мечтать не могла: насколько бы весо́м ее голос при обсуждении каких-то вопросов ни был, все равно кардинальные, судьбоносные решения принимаются в Сообществе только единогласно. А быть просто одной из двадцати восьми Британию давно уже не устраивает. А может быть, и не устраивало никогда.

Похоже, что ЕС реального положения вещей еще не осознал. И перспективы видит только те, которые хотел бы видеть, а не те, которые по-настоящему грядут.

В этом смысле статья в The Daily Express одного из британских евроскептиков, депутата палаты общин, противника Маастрихтского договора, блестящего аналитика-консерватора и персоны доверия «железной леди» Маргарет Тэтчер — Уильяма Найджела Пола Кэша, чаще упоминаемого в прессе как сэр Билл Кэш, есть настоящее откровение, должное открыть глаза группе R27 (R — сокращение от английского remaining — оставшиеся) на то, что их ожидает.

«Элиты ЕС не хотят отказываться от своей провальной идеологии. Упорное желание не замечать истину, а заметив — бороться против нее, лишний раз обозначенное в докладе Дональда Туска на встрече 27 глав государств Евросоюза на Мальте, поражает». «ЕС находится в кризисе. Государства-члены не доверяют друг другу, и каждое из них не доверяет институтам сообщества в целом. Но прежде чем руководители стран повернулись против структур Евросоюза, избиратели в каждой стране повернулись против своих собственных лидеров и ЕС в целом, — отмечает эксперт. — Лидеры ЕС, зацикленные на самообмане, просто больше никогда не вернут это самое доверие к себе. Они настроены заслушать (но только — заслушать) Терезу Мэй по плану «брекзита» и платить за НАТО — это предел их мечтаний, дальше которого они уже ничего не видят. И это — в то самое время, когда они нуждаются в фундаментальной реформе. Вместо того чтобы попытаться стабилизировать разваливающуюся махину, они делают все, чтобы добиться противоположного».

Автор напоминает, что он еще в 1993 году предупреждал, что «Маастрихт приговорил национальные парламенты Сообщества к кастрации, лишив способности к национальному законотворчеству, и узаконил эту процедуру. После чего национальные интересы государств перестали существовать в угоду так называемым общесоюзным». Сегодняшняя неуправляемость процессов и коллапс национальных законов уже приведли к фактическому параличу двадцати семи кусочков, составляющих мозаику ЕС. А если детали механизма не работают, то чего ждать от всего механизма? Под давлением волн иммиграции с Востока, рецессии и торжества беззакония Европа просто рухнет».

«Я предупреждал и о том, что валютный союз (имеется в виду единая валюта — прим. ИА REGNUM ) государств с разным уровнем развития экономики обязательно приведет к хаосу и коммерческой нестабильности в Европе, что активизирует в свою очередь политические партии и движения ультраправого толка, — продолжает автор, старательно скрывая удовлетворение, получаемое им от того, что его прогнозы сбываются. — За годы, прошедшие между Маастрихтским и Лиссабонским договорами, Евросоюзу удалось создать такое давление в собственной «барокамере», что колоссальный взрыв, который разорвет ее на маленькие кусочки, — лишь вопрос времени. И последствия его для R27 — непредсказуемы. Как, впрочем, и для тех, кто с ними контактирует. Но для этих стран негатив проявится в значительно меньшей степени».

Билл Кэш уверен, что, пойдя на развод с ЕС, Великобритания поступила правильно: «Соединенному Королевству пришлось покинуть Евросоюз. Мы достигли ситуации, в которой стало ясно, что нас никто не слушает. И эта ситуация окаменела, она нереформируема. Тем более что у руководства Сообщества желания реформировать ее нет. Нам это не нравится. Мы так не работаем. И ничего хорошего от этого не ждем».

В общем, по мысли аналитика, «брекзит» — это спасательный круг для Великобритании, которым она и воспользовалась. «Мы должны были отстаивать наши национальные интересы, нашу собственную демократию и суверенитет нашего собственного парламента, а также неотъемлемое право британского народа самому управлять собой».

«Что может сказать собратьям по Евросоюзу Дональд Туск, готовящий доклад, посвященный 60-летию Римского соглашения (25 марта — прим. ИА REGNUM )? Ничего, кроме «по отдельности мы упадем, вместе мы — сила». С сожалением должен заметить, что эти слова — не более чем красивый оборот речи. На деле элиты ЕС не могут прийти к согласию. А раз так — то не может быть и изменений», — утверждает британский консерватор.

«Туск справедливо считает, что проблемы, стоящие сегодня перед Европейским союзом, — самые опасные из тех, что когда-либо перед ЕС возникали. Он выделяет три главные угрозы. Первая — отношения с Россией. Туск не понимает, что стремление расширить ЕС до границ с этой державой только дразнит и злит ее. Без поддержки США эту идею не реализовать, а новая администрация Штатов тратить деньги на пустую поддержку не намерена. Вторая — активизирующийся национализм. Тут явный камешек в огород Великобритании, озаботившейся своими собственными интересами ввиду опасности, которую несет политика широко открытых дверей притоку иммигрантов, который, в конце концов, доведет экономику принимающих стран (а значит и ЕС в целом) до состояния неустойчивости. Третья — выглядит еще более экстраординарно, чем вторая. Туск говорит о снижении веры в политическую интеграцию. Будто бы эта интеграция сама по себе является добродетелью. Он самому себе противоречит, используя при агитации за интеграцию популистские аргументы, но термин «популизм» при этом в его речах — ругательное, грязное слово. А ведь, отказывая избирателям в популистской реакции, он отказывает им в реализации их демократических прав».

«Речи Туска — это какой-то языковой Армагеддон, — подчеркивает Кэш. — Он призывает государства — члены ЕС проявить «европейскую гордость», утверждает, что Европа — лучшее место на земле, называет высказывания настоящих демократов демагогической риторикой, не замечая, что сам пользуется именно последней, поскольку не видит того, что централизованное правительство Евросоюза — это как раз нарушение той самой демократии, к которой стремились отцы-создатели Сообщества».

Путь политической интеграции, к которому призывает Дональд Туск, — не эффективный, а гибельный шаг для ЕС, считает автор. Это приведет только к нарастающему отрицанию гражданами стран ЕС политики, проводимой центральным органом. Позиции ультраправых благодаря такой «политической интеграции» будут только усиливаться, а они и так уже мощны по многих государствах.

По мнению Билла Кэша, ЕС мог остаться в живых, если бы проводил политику «сильные нации — сильный союз». Сейчас же, и это особенно заметно после решения Великобритании о выходе, ставка делается на одну страну-лидера — Германию, которой, конечно, льстит такая позиция, но которая физически не в состоянии нести такую нагрузку».