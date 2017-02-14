Военный Донбасс: В Донецке горит завод. Морпехи ВСУ показали позиции

Киев, , 11:53 — REGNUM В ночь с 13 на 14 февраля в Донбассе шли позиционные бои. В частности, на Мариупольском и Донецком направлениях зафиксировано применение тяжелой 122-мм артиллерии. Данную информацию 14 февраля подтверждают пресс-службы Народной милиции ЛНР и штаба АТО, источник в военном ведомстве ДНР и глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, передает ИА REGNUM.

Так, по словам мэра Донецка Кулемзина, сегодня, 14 февраля, на западе Донецка (Куйбышевский район) произошел сильный взрыв. Предварительно инцидент произошел в районе бывшего ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий. «Данных о пострадавших и разрушениях нет. Причины устанавливаются с руководством завода», — сказал Кулемзин.

Кроме того, источник в военном ведомстве ДНР отметил, что за минувшие сутки украинские силовики более 1 тыс раз открывали огонь по территории ДНР. «За сутки со стороны ВСУ отмечено 1024 нарушения, из которых: артиллерия — 41 снаряд, 317 минометных мин, танки — 43 снаряда, БМП — 186 боеприпасов, стрелковое — 437 выстрелов», — рассказал военный.

Он уточнил, что наиболее интенсивные бои идут на Донецком и Мариупольском направлениях. «С 18:00 до полуночи украинская сторона обстреливала поселок Трудовское на западе Донецка, Ясиноватую, села Спартак, Васильевка, Яковлевка Ясиноватского района, Саханка, Коминтерново, Ленинское Новоазовского района на юге страны», — сказал источник.

На Луганщине войска ЛНР зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ. По данным пресс-служба НМ ЛНР, под огонь украинских войск попали позиции ЛНР в селах Калиновка, Сокольники, Калиново, Логвиново, Лозовое, Веселогоровка, Пришиб и Санжаровка. При этом подразделения ВСУ применяли ПТУРы, 120 и 82 мм минометы, оружие БМП-1, гранатометы и стрелковое оружие.

В свою очередь, пресс-центр штаба «АТО» проинформировал, что ВС ДНР и ЛНР осуществили 72 обстрела позиций ВСУ, применяя тяжелое вооружение. Как отмечается, на Донецком направлении из артиллерии 122 миллиметров были обстреляны украинские войска в Песках (в районе аэропорта Донецка). Из 120 и 82 миллиметровых минометов — позиции ВСУ в Невельском, Верхнеторецком, Авдеевке и Троицком. Из гранатометов и стрелкового оружия — в Невельском, Зайцево, Песках, Новолуганском, Верхнеторецком, Новоселовке Второй и Луганском.

На Луганском направлении ВС ЛНР использовали 82 миллиметровые минометы и гранатометы, обстреливая позиции ВСУ в районе Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, танков, БМП и БТР ВС ДНР обстреливали позиции украинских силовиков в Водяном. Из минометов различных калибров — в Павлополе, Красногоровке, Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в Лебединском, Богдановке, Павлополе, Широкино.

Также по Широкино (под контролем морпехов ВСУ) вели огонь БМП и снайпер ДНР. Украинские морпехи отмечают, что в последнее время в районе Широкино войска противника не применяют артиллерию, но используют крупные калибры стрелкового оружия, минометы и САУ. При этом украинские военные наблюдают в районе Широкино беспилотники и корабли.

«Противник провоцирует нас на применение более крупного оружия для того, чтобы самим оправдаться за применение более крупного оружия», — считает военнослужащий ВСУ Алексей. Он отмечает, что позиции «противника расположены на таком расстоянии, что возможно применение стрелкового оружия».Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера на Донетчине в результате ведения боевых действий погиб один боец ДНР. Он отметил, что разведкой ДНР получены данные о готовящихся обстрелах объектов жизнеобеспечения со стороны украинских нацбатальонов. «Получены достоверные данные, о том, что Полторак (министр обороны Украины, генерал украинской армии Степан Полторак) отдал неформальный приказ командирам радикальных вооруженных формирований «ОУН» и «Правый сектор»: вооружать подразделения и выдвигаться в зону «АТО» для обстрелов объектов жизнеобеспечения республики: котельных, трансформаторных станции, линий электропередач и газопроводов с целью создания гуманитарной катастрофы. Такие меры, по мнению военно-политического руководства, должны побудить руководство и Вооруженные силы ДНР к активизации боевых действий, что станет причиной обвинения в нарушении Минских договоренностей и получения аргументов для жалоб перед лидерами западных государств. Эти факты подтверждают нежелание Порошенко решать конфликт мирным путем и намерение обострить ситуацию в Донбассе», — подчеркнул Басурин.

Напомним, с 10 февраля на Донбассе противоборствующие стороны согласовали установление очередного режима тишины. Ранее, 26 августа 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года).