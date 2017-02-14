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Лидеры стран Средней Азии поздравили Бердымухамедова с победой на выборах

Политика
Нурсултан Назарбаев пригласил туркменского президента нанести визит в Казахстан в ближайшее время

Ашхабад, 14 февраля 2017, 11:53 — REGNUM  Президент Нурсултан Назарбаев от себя лично и от имени народа Казахстана поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на высшую государственную должность Туркмении. Об этом сообщила пресс-служба казахского лидера.

Глава казахского государства также пригласил туркменского коллегу в гости. «Казахстан высоко ценит Ваш вклад в укрепление единства туркменского народа, политического и экономического развития страны», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в поздравительной телеграмме подчеркнул, что «народ Туркмении вновь подтвердил свое особое доверие к Бердымухамедову и намеченному им курсу политического и социально-экономического развития государства».

«Выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и взаимовыгодное сотрудничество между Киргизской Республикой и Туркменией будут и дальше динамично развиваться в интересах наших народов», — добавил он.

Пресс-служба президента Таджикистана отметила, что Основатель мира и национального единства — лидер нации Эмомали Рахмон передал Гурбангулы Бердымухамедову искренние поздравления по случаю убедительной победы на очередных выборах президента.

«Уверен, что в новый период Вашего президентства отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Туркменией будут и впредь развиваться на благо двух государств и их народов», — пишет таджикский президент.

По информации узбекского внешнеполитического ведомства, с переизбранием на пост главы Туркмении Бердымухамедова поздравил и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, также заостривший внимание на том, что «результаты прошедших накануне выборов стали еще одним ярким свидетельством высочайшего доверия и полной поддержки глубоко продуманных и эффективных общественно-политических и социально-экономических реформ, проводимых Гурбангулы Бердымухамедовым».

ИА REGNUM напоминает, что 12 февраля 2017 года в Туркмении состоялись выборы президента этой среднеазиатской страны. Участие в голосовании приняли свыше 3,14 млн человек, явка составила 97,27%. На высший государственный пост претендовали 9 кандидатов.

Согласно данным туркменского Центризбиркома, действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в третий раз выиграл выборы, заручившись поддержкой 97,69% избирателей (в 2007 году — 89%, в 2012 году — 97%).

Читайте ранее в этом сюжете: Бердымухамедов переизбран на пост президента Туркмении

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