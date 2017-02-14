В Госдуме обещают законодательную поддержку «Бессмертному полку»

Москва, , 11:49 — REGNUM Депутаты Госдумы будут стремиться сделать необходимое с законодательной точки зрения, чтобы расширить и углубить практику почитания героев Великой отечественной войны в шествии «Бессмертный полк». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Историческую память, безусловно, надо защищать, тем более что на этом поле сейчас ведется активная борьба — нам пытаются переформатировать сознание, так же, как успешно переформатировали сознание украинцев, которые вдруг стали почитателями нацистов, хотя этот народ тоже понес очень большие потери. Фальсифицируется все, что связано с историей Великой победы в Великой отечественной войне, конечно, те усилия, которые предпринимаются в настоящее время по защите нашей исторической памяти каждого, кто погиб, кто выжил, кто принес победу, исключительно важно», — отметил он.

Никонов оценил вклад депутата Госдумы, сопредседателя общественного движения Бессмертный полк России» Николая Земцова в эту инициативу: «Конечно, мы оценили инициативу «Бессмертного полка», которая была в свое время предложена — на мой взгляд, огромная заслуга Земцова, который заставил всех нас еще раз вспомнить о своих корнях, о своих предках, о тех, кто даровал нам победу», — сказал депутат. «И то, что мы видели на улицах наших городов, и на улицах многих городов мира 9 мая, когда миллионы и миллионы людей с портретами своих героев вышли на улицы — это очень достойный ответ на все вызовы нашей исторической памяти», — сказал парламентарий.

Воспитательное значение «Бессмертного полка» невозможно преувеличить, считает Никонов. «Мы уверены, что совместными усилиями Русского мира, разных стран и континентов, естественно, самой России, законодательной, исполнительной власти, мы можем внести очень большой вклад в выращивание полноценных граждан нашей страны, которые знают хорошо историю, своих предков, уважают их и будут достойно нести знамя нашей страны и дальше до побед, которые, я уверен, нас ждут. И мы со своей стороны постараемся сделать все необходимое от законодателей, чтобы эта инициатива становилась как можно более широкой, глубокой», — сказал Никонов.

В свою очередь депутат Николай Земцов («Единая Россия») отметил, опыт, который получен в организации народного шествия «Бессмертный полк» может быть «очень органично переплавлен в какие-то законопроекты и инициативы, которые помогли бы патриотическому воспитанию». «Это явление — «Бессмертный полк» — заставило некоторым образом соединиться те части нашего общества, которые, казалось, несоединимы — это разные религии, разные политические платформы, которые в этот день забывают о своих противоречиях и выходят на шествие просто как дети солдат», — сказал он. Депутат рассказал, что сейчас необходимо учесть опыт различных общественных организаций, сообществ, поисковых отрядов. Сейчас мы запустили такой проект, который поможет нашим гражданам установить судьбы солдат, которые пропали без вести. Этот долг до сих пор не отдан», — рассказал он.