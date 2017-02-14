В Афинах при попытке купить секретную военную технику США арестован китаец

Афины , , 11:48 — REGNUM



Правоохранительные органы Греции задержали китайского гражданина в Афинах по запросу Агентства национальной безопасности (США). Гражданина КНР обвиняют в незаконной покупке секретной американской военной техники, сообщается на сайте newsit.gr.

Уточняется, что арестовали китайца в отеле 9 февраля. Перед этим за ним шла слежка.

По версии АНБ, гражданин Китая работал в судоходной компании, и при этом собирал секретную информацию. Ему удалось договориться о приобретении военного оборудования, которое позволяет осуществлять перехват и декодирование зашифрованных данных.

По оценкам специалистов, на приобретение этого оборудования китайский гражданин планировал потратить несколько десятков миллионов долларов. Предварительно гражданин Китая собирался осмотреть технику, встретившись с продавцом в гостинице.

«Американские спецслужбы, в основном АНБ, знали о передвижениях китайского покупателя, и когда они поняли, что будет встреча для окончательного соглашения, немедленно проинформировали греческие службы безопасности», — сообщает сайт.

Мужчину арестовали после окончания сделки. Американские власти запросили выдачу китайского гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля гражданин Китая предпринял неудачную попытку вывезти из России запасные части к военной технике. Он не смог пройти таможенный контроль в пункте пропуска Полтавка (Приморский край). В багаже китайца находились детали электронной техники военного назначения — микросхемы, диоды, реле.

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