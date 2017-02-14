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32% граждан РФ считают период правления Путина лучшим в истории страны

Политика
Опрос «Левада-центра»
Владимир Путин
Иллюстрация: Putin.kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 14 февраля 2017, 11:47 — REGNUM  В течение последних 100 лет в России существовали различные формы государственного правления. По мнению 32% граждан РФ жизнь в стране лучше в настоящее время — во времена правления Владимира Путина. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Второе место после Путина занял лидер советской эпохи Леонид Брежнев. Ситуацию в стране во времена его правления считают идеальной 29% российских граждан. 24% затруднились ответить.

По 6% опрошенных отдали свои голоса за времена до революции 1917 года и во времена правления Сталина. Перестройку и времена правления Ельцина добрым словом вспоминают лишь 2% и 1% соответственно.

Опрос проведен 20 — 23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

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