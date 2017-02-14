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«Отставка Майкла Флинна — провокация»

Политика
Напрашивается вывод, что целью были российско-американские отношения, подрыв доверия к новой администрации Дональда Трампа

Москва, 14 февраля 2017, 11:45 — REGNUM  Ситуация с отставкой советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна «носит провокационный характер». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это своего рода негативный сигнал для налаживания российско-американского диалога», — констатировал парламентарий.

«Очевидно, что Флинн был вынужден написать заявление об отставке под определенным давлением, и президент Трамп ее принял. Предлог же был выбран — контакты с послом РФ, хотя это является обычной дипломатической практикой», — указал он.

«При таких обстоятельствах, конечно, напрашивается вывод, что целью были российско-американские отношения, подрыв доверия к новой американской администрации. Будем смотреть, как ситуация будет развиваться дальше», — заключил Слуцкий.

В своем заявлении об уходе Флинн признался, что непреднамеренно предоставил вице-президенту США Майклу Пенсу и другим представителям Белого дома неполную информацию о состоявшемся разговоре с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Читайте ранее в этом сюжете: Косачев: Отставка Флинна за контакты с послом РФ — хуже, чем паранойя

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