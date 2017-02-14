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Ростов-на-Дону: Арцыбашев перестал курировать вопросы ЖКХ в администрации

Политика
Чиновник уволился по собственному желанию
Приём спецтехники
Иллюстрация: Rostov-gorod.info
Приём спецтехники

Ростов-на-Дону, 14 февраля 2017, 11:41 — REGNUM  

В администрации Ростова-на-Дону вновь произошли кадровые изменения. На этот раз освобождён кабинет заместителя сити-менеджера по вопросам ЖКХ. Как сообщили ИА REGNUM в администрации донской столицы 14 февраля, Владимир Арцыбашев покинул пост по собственному желанию.

Уточняется, что эту должность Арцыбашев занимал с февраля 2013 года. А с 1998 по 2005 годы он замещал должность заместителя директора городского департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону.

Ранее по теме: Ростов-на-Дону после смены сити-менеджера: первые кадровые перемены

Кадровая перезагрузка в администрации Ростова-на-Дону: продолжение следует

Напомним, в январе на пост заместителя сити-менеджера был назначен бывший помощник министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко, а на должность заместителя главы администрации по вопросам экономики — Дмитрий Чернышов.

Ростов-на-Дону: назначен новый заместитель сити-менеджера

Как уже сообщало ИА REGNUM, отставки и назначения в администрации донской столицы начались в ноябре 2016 года после того, как сити-менеджером был назначен Виталий Кушнарев. До этого Кушнарёв руководил министерством транспорта Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростов-на-Дону: курировать экономику в администрации будет новый замглавы

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