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Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»

Политика
От шефа военной контрразведки требовали прекратить «копать» под нынешнего министра обороны Польши
О чем еще может рассказать Петр Пытел?
Иллюстрация: Wyborcza.pl
О чем еще может рассказать Петр Пытел?

Варшава, 14 февраля 2017, 11:41 — REGNUM  Министр обороны Польши Антоний Мачеревич сам не верит в версию о том, что гибель правительственной делегации во главе с президентом Польши Лехом Качиньским в апреле 2010 года под Смоленском, была терактом. С таким заявлением на канале TVN24 выступил бывший начальник Службы военной контрразведки Польши (SKW) генерал Петр Пытел, передает Gazeta Wyborcza.

В эфире телеканала генерал рассказал об одной из своих встреч с Мачеревичем, на которую был вызван еще как глава SKW. «Он (Мачеревич — ИА REGNUM ) сказал мне так: «Пан ведь умный человек. Пан, кажется, ясно понимает, что смоленский теракт — лишь политический инструмент». Эти слова запали мне в память и произвели на меня большое впечатление. Из контекста высказывания я могу сделать вывод, что Мачеревич не верит в убийство, поэтому так хладнокровно и цинично подходит к подбору информации, подтверждающую факты халатности и виноватостей, которые могли бы привести к этому теракту», — сказал Пытел.

Экс-глава Службы военной контрразведки также заявил, что еще в 2015 году некий депутат ныне правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), известный нападками на спецслужбы, предложил ему сделку: «Я перестаю расследовать «дело» Мачеревича, так как известно, что оно ему может навредить. В обмен я получу неприкосновенность и меня перестанут атаковать. Я ответил, что SKW работает в рамках закона, в отношении Мачеревича никаких расследований не проводим». Депутат на это сказал: «Прекратите, ведь я знаю, что вы копаете».

Судя по всему, речь могла идти о начатых в мае 2015 года слушаниях в отношении Мачеревича, которому припомнили ликвидацию с его подачи Военной информационной службы — контрразведки Войска польского (WSI) в 2006 году. В тот год глава военной контрразведки Мачеревич представил президенту Польши Леху Качиньскому доклад о деятельности WSI. В документе подробно расписывались действия спецслужбы на протяжении последних 16 лет, включая наблюдение за партиями и их лидерами, внедрение в СМИ и связи с бизнесом. Авторы доклада обнародовали не просто технологии работы WSI. Как отмечали эксперты, Польша преподнесла невероятно ценный подарок всем иностранным спецслужбам: впервые в истории разведок были обнародованы имена и фамилии руководителей военной разведки, их замов и сотен офицеров, работавших в службах до недавнего времени.

В 2016 году Мачеревич инициировал создание комиссии, которая проводит повторное расследование обстоятельств крушения самолета с правительственной делегацией во главе с президентом Польши Лехом Качиньским в апреле 2010 года под Смоленском. В сентябре прошлого года в интервью польской газете Rzeczpospolita глава министерства обороны заявил, что ему «понятно, кто стоит за смоленской катастрофой. То, что действия российских навигаторов и московского руководства имели целью привести к катастрофе польского самолета с президентом Лехом Качиньским и всей делегацией на борту, не оставляет никаких сомнений. Это уже очевидно».

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