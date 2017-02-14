Адвокат Лапшина: Экстрадиция блогера из Азербайджана до суда невозможна

В настоящее время ведется следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении Лапшина

Баку, , 11:37 — REGNUM Блогер Александр Лапшин, задержанный в Белоруссии в декабре прошлого года и в дальнейшем переданный Азербайджану, не может быть выдан какой-либо другой стране до решения суда. Об этом заявил адвокат блогера Сафар Гусейнов, сообщает агентство Trend.

Юрист пояснил, что в настоящее время ведется следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении Лапшина. По окончании следствия блогер, имеющий гражданство России, Израиля и Украины, предстанет перед судом.

«После вынесения решения суда может быть рассмотрен вопрос о его передаче одной из стран, гражданином которых он является», — отметил Гусейнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года Александр Лапшин, посетивший весной 2011 года и осенью 2012 года Нагорный Карабах, был задержан в Минске по запросу властей Азербайджана. Власти республики обвиняют 40-летнего блогера в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и в отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы. Вечером 7 февраля Лапшин был экстрадирован в Баку из Минска и передан сотрудникам СГБ Азербайджана.

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