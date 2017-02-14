Смольный готов развивать «сильное гражданское общество» ради экономики

Эта задача вошла в Стратегию социально-экономического развития Петербурга до 2030 года

Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Современное эффективное управление городами предполагает активное участие городского сообщества, и граждане должны быть как партнерами, так и оппонентами властей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании правительства Санкт-Петербурга заявила председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Елена Ульянова.

«Одним из признаков стабильного положения города с конкурентоспособной экономикой является наличие сильного гражданского общества. Гражданское общество одновременно выступает и как партнер власти в реализации всех ее начинаний, и как ее конструктивный оппонент. Поощрение гражданских инициатив обеспечивает устойчивое развитие города и создает гарантии экономических свобод и прав граждан», — сказала Ульянова.

Чтобы подчеркнуть влияние гражданского общества в Петербурге, Смольный намерен перейти на электронный документооборот, создавать информационные порталы, усилить роль общественных обсуждений при принятии решений в области госуправления, а также повысить эффективность госзакупок, продолжить работу по снижению административных барьеров и формированию патриотического сознания у петербуржцев.

Эти положения легли в основу Стратегии социально-экономического развития Петербурга на период до 2030 года, которую одобрили сегодня в Смольном. Стратегия должна привести город к показателям, спрогнозированным целевым, оптимистичным сценарием развития.

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Как пояснила Ульянова, на первом этапе реализации стратегии до 2020 года приоритетом станет увеличение доходов консолидированного бюджета Петербурга, кроме того, необходимо будет развивать транспортную инфраструктуру, активно строить и приобретать школы и детские сады, завершать строительство медицинских учреждений.

Второй этап до 2025 года будет посвящен внедрению современных технологий в процессы управления городским хозяйством и оказанию госуслуг, а также увеличению количества объектов дополнительного образования, физкультуры и спорта, социальной инфраструктуры.

«На третьем этапе до 2030 года приоритетными станут вопросы личностного развития, повышения уровня консолидации гражданского общества», — сказала Ульянова.

Весной Смольный примет постановление о Стратегии развития до 2030 года, соответствующий законопроект должны рассмотреть в Законодательном собрании в июне 2017 года.