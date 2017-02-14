Вторник, 14 Февраля 2017 года
13:07:45 МСК

Смольный готов развивать «сильное гражданское общество» ради экономики

Политика
Эта задача вошла в Стратегию социально-экономического развития Петербурга до 2030 года

Санкт-Петербург, 14 февраля 2017, 11:46 — REGNUM  Современное эффективное управление городами предполагает активное участие городского сообщества, и граждане должны быть как партнерами, так и оппонентами властей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании правительства Санкт-Петербурга заявила председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Елена Ульянова.

«Одним из признаков стабильного положения города с конкурентоспособной экономикой является наличие сильного гражданского общества. Гражданское общество одновременно выступает и как партнер власти в реализации всех ее начинаний, и как ее конструктивный оппонент. Поощрение гражданских инициатив обеспечивает устойчивое развитие города и создает гарантии экономических свобод и прав граждан», — сказала Ульянова.

Чтобы подчеркнуть влияние гражданского общества в Петербурге, Смольный намерен перейти на электронный документооборот, создавать информационные порталы, усилить роль общественных обсуждений при принятии решений в области госуправления, а также повысить эффективность госзакупок, продолжить работу по снижению административных барьеров и формированию патриотического сознания у петербуржцев.

Эти положения легли в основу Стратегии социально-экономического развития Петербурга на период до 2030 года, которую одобрили сегодня в Смольном. Стратегия должна привести город к показателям, спрогнозированным целевым, оптимистичным сценарием развития.

Читайте также: К 2035 году население Петербурга может увеличиться до 6,6 млн человек

Как пояснила Ульянова, на первом этапе реализации стратегии до 2020 года приоритетом станет увеличение доходов консолидированного бюджета Петербурга, кроме того, необходимо будет развивать транспортную инфраструктуру, активно строить и приобретать школы и детские сады, завершать строительство медицинских учреждений.

Второй этап до 2025 года будет посвящен внедрению современных технологий в процессы управления городским хозяйством и оказанию госуслуг, а также увеличению количества объектов дополнительного образования, физкультуры и спорта, социальной инфраструктуры.

«На третьем этапе до 2030 года приоритетными станут вопросы личностного развития, повышения уровня консолидации гражданского общества», — сказала Ульянова.

Весной Смольный примет постановление о Стратегии развития до 2030 года, соответствующий законопроект должны рассмотреть в Законодательном собрании в июне 2017 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Агломерации: развитие и проблемы
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
МагаданМагаданская областьРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.02.17
Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Заал АнджапаридзеЧем ответит Россия на безвизовый режим ЕС для Грузии?
ТбилисиГрузия Евроинтеграция Грузии Политика
NB!
13.02.17
«Газпром»: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
МоскваРоссия Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
13.02.17
Григорий ГаранинНовая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Дмитрий БуяновСталин и его ученики
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
13.02.17
Президент Молдавии Додон хочет закупать газ в Иране
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
13.02.17
Александр БеловПрезидент Германии решил спасать земной шар! Еврооптимист!
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
Румыния: русофобия – «абсолютный консенсус» румынского общества
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
13.02.17
Молдавия и Украина: «региональная солидарность» против России
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
ещё главное