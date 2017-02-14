Избирком Ленобласти получил потенциального председателя

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:54 — REGNUM Новый член с правом решающего голоса введен в состав избирательной комиссии Ленинградской области. Им стал Михаил Лебединский — бывший вице-губернатор Ленобласти, экс-руководитель аппарата губернатора и правительства Ленобласти. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в пресс-службе Леноблизбиркома.

Эта кандидатура была предложена в состав Леноблизбиркома Центральной избирательной комиссией РФ. Решение о делегировании Лебединского принял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По мнению наблюдателей и политологов, именно Лебединский, пользующийся доверием областных властей, возглавит Леноблизбирком. Он покинул свой предыдущий пост в областной власти в конце декабря 2016 года. Причины отставки официально не назывались.

Читайте также: Глава Ленобласти назначил нового руководителя своего аппарата

Вакансия в избирательной комиссии Ленобласти возникла в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Журавлева, который перешел на работу в областной университет.

***

Михаил Лебединский родился в 1974 году в Ленинграде. Имеет два высших образования. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Юриспруденция». В 2010 году — Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 1991 по 1993 гг. работал в МГП «Виват». С 1993 по 2000 гг. — служба в органах МВД. С 2000 по 2001 гг. — служба в Управлении Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Ленинградской области. С 2001 по 2011 гг. — служба в юридическом комитете администрации Ленобласти. С 2011 по 2013 гг. — заместитель начальника управления землеустроительной и градостроительной документации филиала ОАО «Ленэнерго».

В июле 2013 года назначен председателем комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти и введен в состав областного правительства. 9 ноября 2015 года назначен вице-губернатором — руководителем аппарата губернатора и правительства Ленобласти.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава избиркома Ленобласти ушел с должности в областной университет