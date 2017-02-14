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В ЛНР назвали условие возобновления поставок угля на Украину

Политика
Плотницкий: Угольная блокада – это инициатива Киева

Луганск, 14 февраля 2017, 11:25 — REGNUM  Поставки угля из ЛНР на Украину могут быть возобновлены в том случае, если Киев принесёт извинения за действия своих вооружённых группировок. Блокада угольных поставок приносит вред простым украинцам, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

По словам Плотницкого, эта блокада была инициирована украинскими властями, а ущерб терпят простые люди. ЛНР не стремится к обострению сложившегося положения.

«Если Киев извинится за действия своих вооруженных группировок, мы можем рассмотреть его новые предложения», — сказал Плотницкий в интервью РИА Новости.

Напомним, 13 февраля радикальные группировки, воевавшие в Донбассе на стороне Киева, заблокировали последний участок железнодорожного пути, по которым на Украину из ДНР поставлялся уголь. В итоге ряд украинских теплостанций перешел на аварийный режим работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил о подготовке проекта введения чрезвычайного положения в энергетике в связи с нехваткой угля. «Остаётся два только варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки — эти две альтернативы», —заявил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэнерго Украины: уголь из Донбасса может заменить только уголь из РФ

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