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Косачев: Отставка Флинна за контакты с послом РФ — хуже, чем паранойя

Политика
Готовность к диалогу с Кремлем в Вашингтоне воприняли как «мыслепреступление»

Москва, 14 февраля 2017, 11:19 — REGNUM  Неприязнь и враждебность к России могла успеть поразить команду нового главы США Дональда Трампа, об этом говорит отставка советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. Так считает глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачёв, высказавший это предположение 14 февраля на своей странице в Facebook.

По его словам, Флинн не является русофилом, о чем говорит в частности его книга о глобальном противостоянии радикальному исламу, вышедшая в середине 2016 года. Однако советник президента США был открыт для диалога с Россией, посещал Москву.

«Выгнать в отставку советника по нацбезопасности за контакты с российским послом (обычная дипломатическая практика) — это даже не паранойя, а что-то неизмеримо худшее», — написал Косачев в соцсети.

В настоящее время двусторонние отношения РФ и США «загнаны в тупик», отмечает Косачев, однако при этом готовность Флинна к диалогу с Кремлем была воспринята в духе произведений Оруэлла — как мыслепреступление.

«Либо Трамп не обрёл искомой самостоятельности и его последовательно (и небезуспешно) загоняют в угол, либо русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу», — подвел итог Косачёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Майкл Флинн подал в отставку с поста советника главы США по национальной безопасности. Это произошло на фоне обвинений со стороны министерства юстиции в том, что Флинн ввел в заблуждение администрацию президента США относительно его контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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