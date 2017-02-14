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Президент Италии посетит КНР по приглашению Си Цзиньпина

Политика
Визит итальянского политика запланирован на 21-26 февраля

Пекин, 14 февраля 2017, 11:18 — REGNUM  В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Лу Кан подтвердил информацию о будущем визите президента Италии Серджо Маттарелла в КНР. По словам китайского дипломата, итальянский политик посетит Пекин по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает «Синьхуа».

«В настоящее время уточняется программа визита Серджо Матарелла. Детали предстоящей поездки президента Италии будут опубликованы позднее. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с Серджо Матарелла по целому ряду вопросов», — сообщил журналистам пресс-секретарь МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, итальянская судостроительная корпорация Fincantieri и китайская государственная судостроительная корпорация CSSC подписали соглашение о создании совместного предприятия в Гонконге, на территории которого будут построены первые китайские круизные лайнеры.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР и Италия подписали соглашение о строительстве 5 круизных лайнеров

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