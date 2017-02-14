Александр Меткин отказывается от мандата депутата Госдумы

Сам парламентарий отказ от мандата не комментирует

Москва, , 11:10 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Меткин («Единая Россия») заявил, что написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Меткин был избран от Краснодарского края по федеральному списку в составе 33-й региональной группы.

Сам депутат свое заявление не комментирует, решение о досрочном прекращении его полномочий пока не принято. Проект постановления о досрочном прекращении его полномочий пока в Госдуму не внесен комитетом по регламенту.

Парламентарий является членом комитета Госдумы по транспорту и строительству.

До избрания в Госдуму Меткин руководил ЗАО «Таманьнефтегаз», дочерним предприятием холдинга ОТЭКО (предлагает услуги в области перевозок нефти и газа, а также технического обслуживания парка вагонов), которое занималось строительством и эксплуатацией Таманского перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов.