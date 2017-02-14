Пять тысяч китайцев пополнили ряды террористов в Сирии — посол САР в Китае
Пекин, 14 февраля 2017, 11:06 — REGNUM Примерно пять тысяч китайцев вступили в террористические группировки, воюющие в Сирии. Им удалось переправиться в зону военных действий и присоединиться к террористическим группировкам «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через Турцию. С таким заявлением выступил посол Сирии в Китае Имад Мустафа, передаёт RT.
По словам Мустафы, выходцы из Китая и раньше пополняли ряды террористов, но с обострением ситуации в Сирии их число заметно выросло. При этом нередко китайцы приезжают в Сирию со своими семьями.
Дипломат обратил внимание, что в интернете появляются видеозаписи, на которых китайские дети заявляют о джихаде. При этом юные джихадисты держат в руках мечи и автоматы.
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