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В ДНР зафиксировали 1024 нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

Политика
С 3 февраля в республике погибли 45 человек
Украинские солдаты
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Украинские солдаты

Донецк, 14 февраля 2017, 10:58 — REGNUM  В течение суток украинские военные свыше тысячи раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Такие данные приводит оперативное командование республики, сообщает 14 февраля ДАН.«За сутки со стороны ВСУ отмечено 1024 нарушения, из которых: артиллерия — 41 снаряд, 317 минометных мин, танки — 43 снаряда, БМП — 186 боеприпасов, стрелковое — 437 выстрелов», — говорится в сообщении.

Сведений о разрушениях и количестве пострадавших пока не поступало. Отмечается также, что с вечера 13 февраля украинские силовики выпустили по восьми районам ДНР, находящимся вблизи линии фронта, более 220 танковых снарядов, артиллерийских и мин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 3 февраля, когда началось обострение ситуации в Донбассе, в ДНР погибли 45 человек, включая 4 мирных жителей. В целом жертвами конфликта, начавшегося в 2014 году, стали 4334 жителя ДНР. Среди них 3739 мужчин и 595 женщин, а также 74 ребёнка в возрасте до 18 лет.

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