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Внезапная проверка боеготовности началась в Западном военном округе

Политика
Ранее в ЗВО была объявленя учебная тревога в ракетной бригаде

Санкт-Петербург, 14 февраля 2017, 10:58 — REGNUM  Внезапная проверка соединений и воинских частей Западного военного округа началась сегодня, 14 февраля. Проверка проводится в соответствии с решением врио командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова.

«В высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, Ленинградская Военно-морская база, а также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия», — сообщили сегодня в Минобороны РФ.

Военнослужащие на штатной технике выдвигаются в назначенные районы, где приступят к выполнению поставленных командованием задач.

Одновременно на полигоне в Ленинградской области развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи. Они должны обеспечить в режиме реального времени обмен информацией и координацию действий войск через региональный центр управления обороной штаба Западного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля ракетная бригада ЗВО в Ивановской области была поднята по тревоге и приведена в боевую готовность в рамках командно-штабных учений.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракетчики ЗВО подняты по тревоге в рамках учений

В тот же день в шести российских регионах, территории которых входят в Западный военный округ, начался полевой выход подразделений ракетных войск и артиллерии. В нем примут участие более 10 тысяч военнослужащих, около двух тысяч единиц

Читайте ранее в этом сюжете: Полевой выход ракетчиков и артиллеристов начался сразу в шести регионах РФ

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