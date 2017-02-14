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«Цинично в День государственности Сербии примут решение об аресте Мандича»

Политика
Комитет черногорского парламента принял решение о лишении депутатского иммунитета лидеров Демократического фронта Андрии Мандича и Милана Кнежевича

Москва, 14 февраля 2017, 10:51 — REGNUM  В Госдуме назвали «циничным» факт назначения именно в среду, 15 февраля, в День государственности Сербии, внеочередного заседания черногорского парламента, который будет принимать решение, обеспечивающее фактический арест лидера партии Новая Сербская Демократия Андрии Мандича, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») отметил, что усиленно раскручивая маховик политических репрессий и подавления демократии, черногорский режим ставит перед собой цель спровоцировать насилие и применив использованные уже ранее 2015 году методы жестокого полицейского подавления любого инакомыслия привести к установлению в Черногории криминальной диктатуры.

«Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в угоду амбиций некоторых черногорских политических авантюристов, коррупционеров и представителей криминальных кланов в Черногории было бы спровоцировано насилие, чреватое жертвами и дальнейшей силовой эскалацией конфликта», — говорит парламентарий.

«Для России Черногория веками является братской страной. Сегодня мы должны проявить общую международную солидарность с Черногорией и в тесном взаимодействии с нашими партнерами и единомышленниками в самой Черногории, Сербии, в регионе и в других странах приложить усилия к тому, чтобы остановить беззаконие и насилие, творящиеся в братской Черногории в отношении ее собственного народа», — заявил Железняк.

Административный комитет черногорского парламента принял решение о лишении депутатского иммунитета лидеров Демократического фронта Андрии Мандича и Милана Кнежевича для их дальнейшего ареста по требованию местной прокуратуры. Теперь вопрос будет рассмотрен на чрезвычайном заседании парламента в среду. Мандичу и Кнежевичу вменяется создание преступной организации, а также подготовка действий, направленных против конституционного порядка и безопасности Черногории путем подстрекательства.

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