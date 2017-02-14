СМИ: Рогозин отменил визит в Иран из-за «утечки информации»

«Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями»

Москва, , 10:42 — REGNUM Запланированный визит вице-премьер России Дмитрия Рогозина в Тегеран отменен из-за разглашения иранской стороной информации о поездке российского чиновника. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

«Поводом для столь резкого шага стало оглашение иранской стороной информации о предстоящем визите Рогозина, хотя он изначально просил соблюсти конфиденциальность», — говорится в сообщении.

Источник в аппарате правительства отметил, что стороны рассчитывали поднять в Тегеране «достаточно деликатные темы». В частности, вице-премьер РФ планировал обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в авиационной сфере.

«Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями», — говорит источник.

Собеседники газеты отметили, что воздушное судно с Рогозиным и сопровождающими его чиновниками должно было вылететь утром 13 февраля в Тегеран, однако этого не произошло: оказалось, что вице-премьер РФ принял решение отменить визит, объяснив это «техническими причинами».

Напомним, что вице-премьер России Дмитрий Рогозин должен был возглавить делегацию РФ на переговорах по расширению двустороннего сотрудничества в области развития технологий и обороны. С иранской стороны в них планировали принять участие министр обороны Хосейн Дехган и вице-президент по вопросам науки и технологий Сорена Саттари.

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