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Экс-министры Эстонии против перевода Академии МВД в Нарву

Политика
По сути, они опровергают принятый еще их однопартийцами план по переводу силовых ведомств в приграничный с Россией регион – «в интересах национальной безопасности»

Таллин, 14 февраля 2017, 10:41 — REGNUM  Сегодня, 14 февраля, в Эстонии опубликовано заявление пяти бывших министров внутренних дел разных лет, в котором выражается несогласие с планами правительства перевести Академию ведомства из Таллина в Нарву. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе оппозиционной Реформистской партии, к которой принадлежат авторы письма: Мярт Раск, Айн Сеппик, Тоомас Варек, Калле Лаанет и Ханно Певкур.

Бывшие главы МВД отметили, что перенос Академии в периферию из столицы будет означать потерю квалифицированного преподавательского состава, как следствие, снижение уровня образования и качества выпускаемых кадров для правоохранительной деятельности, что недопустимо. «Решение по сути будет означать гибель Академии в ее нынешнем виде», — говорят авторы. Они также считают, что государство могло бы рациональнее распорядиться выделяемыми для переезда 30 млн евро, в первую очередь, в интересах жителей Нарвы и уезда Ида-Вирумаа.

В то же время бывшие министры выступили за развитие в Нарве учебного практического центра для курсантов Академии МВД Эстонии, а также поддержали решение правительства выделить деньги на реновацию главного здания Академии в Таллине, а также комплекса зданий колледжа Департамента полиции и погранохраны в Пайкузе Пярнуского уезда (западная Эстония).

Напомним, бывшие министры МВД-реформисты противоречат принятой их же партией в 2014—2016 годах стратегической программе переноса силовых ведомств страны в «проблемный» с точки обеспечения госбезопасности регион Ида-Вирумаа (в СМИ Эстонии постоянно педалируется тема готовности местного русского населения устроить в Нарве и окрестностях действия по примеру Донбасса). Действующее правительство Эстонии, по сути, лишь пытается реализовать утверждённый еще правительством праволиберальной Реформистской партии план.

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