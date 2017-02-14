Полиция Конго начала штурм резиденции сепаратистов в Киншасе

Киншаса, , 10:39 — REGNUM Полиция Демократической Республики Конго начала штурм резиденции лидера религиозного сепаратистского движения Не Муанда Нсеми в Киншасе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Штурм дома Нсеми, который провозгласил себя пророком и лидером движения «Бунду диа Конго», начался в 4:30 утра по местному времени. Десятки полицейских задействованы в ходе этой операции. По словам свидетелей, слышна стрельба, выстрелы.

Полиция не дает никаких комментариев.

Напомним, движение «Бунду диа Конго», выступающее за духовное возрождение страны, подвергается гонениям со стороны правительства. В частности, в 2002 году на демонстрации было застрелено 14 членов данной организации.