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Правящую партию Эстонии критикуют за «исключения для русских гимназистов»

Политика
Решение министра образования позволить двум русским гимназиям не переходить на обязательную систему «эстонизации» предметов вызвало критику правых и националистов

Таллин, 14 февраля 2017, 10:37 — REGNUM  Парламентская фракция крупнейшей оппозиционной праволиберальной Реформистской партии Эстонии требует от министра образования, члена правящей Центристской партии Майлис Репс разъяснений по поводу согласия в качестве исключения позволить двум русскоязычным таллинским гимназиям отказаться от обязательной системы 60/40 (процентное соотношение предметов на эстонском и прочих языках обучения). Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 февраля, сообщили в Реформистской партии со ссылкой на заместителя председателя фракции Партии Реформ, бывшую министра образования Марис Лаури.

Лаури назвала решения министерства «противоречивыми» и выступила против каких-либо исключений в школьной системе страны, так как они «портят уровень образования».

В своем запросе к министру реформисты хотят знать, чем обусловлены изменения в политике государственного языка и «почему центристы дают противоположные обещания эстоноязычной и русскоязычной аудитории». При этом Лаури заявила, что начинать учить эстонский язык в гимназии уже поздно, его следует начинать изучать как можно раньше.

Крупнейшая оппозиционная фракция парламента также интересуется у Министерства образования, почему в данном вопросе следует заниматься исключительно самыми успешными русскоязычными школами и оставить без внимания проблемные.

Напомним, Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия ходатайствовали о предоставлении им права организовать в гимназической ступени обучение без обязательного использования системы 60/40. Их запрос было решено удовлетворить, но с более жестким требованием по знанию эстонского языка: выпускники таких гимназий должны показать знание госязыка не ниже С1 уровня (максимальный уровень владения языка для не его носителя), в то время как для остальных русскоязычных гимназий такого требования не будет. Учитывая это повышенное требование, о подобном ходатайстве отказалась третья русскоязычная гимназия — Таллинская Тынисмяэская Реальная школа.

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