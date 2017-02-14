Губернатор Рязанской области ушел в отставку

Рязань, , 10:34 — REGNUM Губернатор Рязанской области Олег Ковалев досрочно ушел в отставку. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Рязанской области, глава региона принял такое решение еще неделю назад. О об этом он объявил на заседании облправительства.

«В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора. Пора начинать избирательную кампанию. Я принял для себя решение — не выдвигаться на новый срок. Объясню почему. В результате нашей совместной работы в течение этих лет в Рязанской области произошли серьезные позитивные изменения, я бы сказал, кардинальные», — заявил Олег Ковалев.

Кроме того, Олег Ковалев отметил, что он — «один из самых возрастных губернаторов в стране». Именно этот факт, а также то, что в регионе «установлена система, при которой общество доверяет власти», подтолкнули Олега Ковалева к решению сложить полномочия.

ИА REGNUM отмечает, что информация о скором уходе Олега Ковалева в отставку появилась еще 5 февраля. Позже в интервью ИА REGNUM рязанский политолог Владимир Авдонин сообщил, что причин отставки, скорее всего, три: возраст губернатора (сейчас Олегу Ковалеву 68 лет), положение дел в регионе, а также приближение конкурентов. Среди возможных замен Олега Ковалева называются сенатор Игорь Морозов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, предприниматель и сопредседатель местного отделения ОНФ Игорь Трубицын. В последнюю неделю у СМИ появилась еще один кандидат на этот пост — депутат Госдумы от Калужской области Николай Любимов. Однако, по мнению эксперта, наиболее возможным представляется назначение человека из Москвы.

Олег Ковалев руководил Рязанской областью с 2008 года. Тогда он был назначен на этот пост президентом. В 2012 году Олег Ковалев принял участие в выборах и победил в первом туре.

При этом в 2016—2017 годах Олег Ковалев стремительно терял позиции в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации. В январе он занял 82-е место из 85.

К слову, по мнению экспертов, в регионе может повториться предвыборный сценарий 2012 года вплоть до участия федеральных политиков, связанных с областью (опять же чаще называют члена Совета Федерации Игоря Морозова). При этом оппозиционные силы не смогут ничего противопоставить врио губернатора — они слишком ослаблены.

Отметим, что за последние недели в России сменились главы уже пяти регионов. Помимо Олега Ковалева, в отставку с поста главы Адыгеи ушел Аслан Тхакушинов (12 января), затем пост покинул губернатор Пермского края Виктор Басаргин (6 февраля), глава Бурятии Вячеслав Наговицын (7 февраля), губернатор Новгородской области Сергей Митин (13 февраля). Пост главы Адыгеи занял 43-летний Мурат Кумпилов, председатель республиканского парламента, врио главы Пермского края — 37-летний Максим Решетников, возглавлявший департамент экономической политики Москвы, врио главы Бурятии — 40-летний Алексей Цыденов, занимавший должность заместителя министра транспорта России. Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен Андрей Никитин — 37-летний генеральный директор «Агентства стратегических инициатив».

Справка ИА REGNUM:

Олег Ковалев родился в 1948 году в Краснодарском крае. Он окончил заочное отделение Ростовского инженерно-строительного института по специальности «промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель», позже получил степень кандидата юридических наук. Трудовую деятельность будущий губернатор начал сразу после окончания техникума в тресте «Спецжелезобетонстрой» Минмонтажспецстроя СССР. Спустя 20 лет после начала трудовой деятельности Олег Ковалев возглавил трест «Кашира-агропромстрой» АПК «Каширский» Министерства сельского хозяйства РСФСР (1986 год). В 1991 году он перешел на работу в органы власти, став главой администрации Каширского района Московской области. В 1999 году был избран в Госдуму РФ. В 2008 году — назначен губернатором Рязанской области.