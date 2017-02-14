Глава МАГАТЭ: США не сообщили пока о своих претензиях к сделке с Ираном
Вена, 14 февраля 2017, 10:25 — REGNUM
Глава МАГАТЭ Юкия Амано заявил 14 февраля, что администрация Дональда Трампа еще не высказала ООН свои претензии по поводу ядерной сделки с Ираном, сообщает Associated Press.
По словам Амано, возглавляемая им организация поддерживает постоянную связь с США, однако новая администрация пока не выдвинула свои претензии относительно Совместного комплексного плана действий.
«Я ожидаю, что в скором времени этот контакт состоится», — отметил он.
Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он будет добиваться принятия новых условий в рамках соглашения с Тегераном по его ядерной программе. В соответствии с Совместным комплексным планом действий, Иран ограничивает свои обогатительные мощности в обмен на снятия экономических санкций.