В Курской области белгородского прокурора поменяют на тамбовского

Курск, , 10:19 — REGNUM Прокурор Курской области Александр Филимонов покинул свой пост, передает «МК-Черноземье» со ссылкой на собственный источник. Стать его преемник должен возглавлявший управление Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Алексей Цуканов.

Александр Филимонов, уроженец Белгородской области, начинал карьеру в должности старшего следователя отдела по расследованию особо важных преступлений, затем — помощника прокурора в городе Старый Оскол и начальника отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры. В 2006 году Филимонов был назначен заместителем прокурора Белгородской области, а главным прокурором Курской области он был назначен в 2009 году.

В 2015 году Александр Филимонов был снова утвержден в должности главного прокурора Курской области указом президента Владимира Путина. Теперь, по данным местных СМИ, он должен возглавить прокуратуру републики Мордовии.

Алексей Цуканов, который, предположительно, должен сменит на посту Филимонова, родился в 1975 году в Тамбовской области. В разное время он работал следователем прокуратуры Ленинского района города Пензы, прокурором Малосердобинского района Пензенской области, прокурором ЗАТО города Заречный Пензенской области. С декабря 2007 года занимал должность заместителя прокурора Пензенской области, начальником управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе был назначен в 2012 году.

Очередное заседание Курской областной думы назначено на 16 февраля. Предполагается, что тогда депутатам и будет представлен преемник Филимонова.