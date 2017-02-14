Пушков прокомментировал историю с «Лимпопо» и Уотерс
Москва, 14 февраля 2017, 10:06 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков не оставил без внимания появившуюся в интернете запись телефонного разговора российских пранкеров с членом Конгресса США Максин Уотерс.
«На месте М. Уотерс, болеющей за Лим-по-по, мог оказаться Буш (Джордж Буш), путавший Австрию и Австралию, — написал Пушков на своей странице в соцсети Twitter. — Или Пэйлин (Сара Пэйлин), путавшая Ирак и Иран. Традиция такая».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские пранкеры от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в ходе телефонных «переговоров» рассказали члену Конгресса США Максин Уотерс «шокирующие подробности» агрессивной политики РФ, которая вмешивается во «внутренние дела Лимпопо».
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