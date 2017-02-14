Главком тихоокеанского флота США высоко оценивает связи с Таиландом

Об этом он заявил в рамках учений, в которых примут участие свыше 3600 военнослужащих США

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Глава тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Гарри Харрис выступает за глубокое сотрудничество с Таиландом, сообщает Associated Press.

С таким заявлением адмирал Харрис выступит с речью на военно-морской базе недалеко от Бангкока по поводу ежегодных совместных морских учений США и Таиланда. Харрис является самым высокопоставленным официальным лицом США, который примет участие в совместных с Таиландом учениях с тех пор как в стране произошел государственный переворот в 2014 году.

В учениях «Золотая кобра» в Таиланде примут участие представители 29-ти государств. США задействуют здесь около 3600 солдат сухопутных и морских войск.На фоне соперничества США с Китаем в регионе, сотрудничество с Таиландом играет особенно важную роль.