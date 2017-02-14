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Глава Крыма назвал «филиппинский» опыт борьбы с коррупцией «действенным»

Политика
Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил выкидывать коррупционеров с вертолёта

Симферополь, 14 февраля 2017, 09:58 — REGNUM  Мера по борьбе с коррупционерами, предложенная президентом Филиппин Родриго Дутерте, — сбрасывать взяточников с вертолета — действенная, однако в Крыму неприменима. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с председателем комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александром Акшатиным 13 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

По словам Александра Акшатина, за последний год в комитет поступило 528 обращений от граждан о случаях коррупции. В результате в правоохранительные органы было направлено 56 материалов, возбуждено 35 уголовных дел. На данный момент по одному делу вынесено судебное решение. Возмещение ущерба по материалам составило 2 млн 182 тыс. рублей.

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Председатель комитета также отчитался по исполнению национального антикоррупционного плана — в его рамках созданы и работают две комиссии, на которых рассматриваются материалы, связанные с конфликтом интересов и нарушениями при предоставлении сведений о доходах и имуществе. Как отметил Акшатин, по итогам одной из проверок (их уже проведено 107) заместитель главы одного из министерств Крыма получил выговор.

Глава республики призвал не принимать радикальных движений в тех случаях, если чиновники или депутаты забывают о счетах, которыми давно не пользуются. «Если счета нулевые, движения средств не было, и формально человек мог забыть, особенно, если открывали в украинский период для каких-то конкретных нужд, то там решений радикальных принимать не нужно. Тем не менее, надо устно замечание обозначить, что нужно быть внимательным. А там, где есть движение денежных средств по счетам, соответственно, наказание должно быть жесткое и в соответствии с федеральным законом», — подчеркнул Аксенов, отметив, в то же время, что к случаям конфликтов интересов «должны приниматься жесткие решения вплоть до отстранения от должностей».

Глава Крыма в ходе встречи вспомнил о способе борьбы с коррупцией, предложенном недавно президентом Филиппин, — сбрасывать коррупционеров с вертолета.

«Способ действенный, наверное, но для нас он не применим. Хотя эффективны способы те, которые дают результат. В нынешней ситуации надо соблюдать федеральный закон. К сожалению, коррупционерам в этой ситуации мы большего предложить не можем, но неотвратимость наказания все равно уменьшит случаи вымогательства денег у граждан», — уверен Аксенов.

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«Большинство государственных служащих честно выполняют все поставленные задачи. А тех, кто не бросил дурным делом заниматься, тех предупреждаем. Как в Филиппинах, не дойдем, но действенные способы борьбы найдем», — пообещал глава Крыма.

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