Президент Ирана Рухани совершит визит в Оман и Кувейт
Он встретится с премьер-министром Омана и главой Кувейта
Тегеран, 14 февраля 2017, 09:52 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани совершит официальный визит 15 февраля в Оман и Кувейт, сообщает Reuters.
С таким заявлением выступил заместитель главы администрации Рухани по связям с общественностью Парвиз Эсмаэлли.
В ходе своего визита Рухани проведет, в частности, встречу с премьер-министром Омана Кабусом бен Саидом, после чего глава исламской республики направится в Кувейт, где он проведет переговоры с эмиром Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.
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