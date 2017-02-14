Президент Ирана Рухани совершит визит в Оман и Кувейт Политика Он встретится с премьер-министром Омана и главой Кувейта

Тегеран, , 09:52 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани совершит официальный визит 15 февраля в Оман и Кувейт, сообщает Reuters. С таким заявлением выступил заместитель главы администрации Рухани по связям с общественностью Парвиз Эсмаэлли. В ходе своего визита Рухани проведет, в частности, встречу с премьер-министром Омана Кабусом бен Саидом, после чего глава исламской республики направится в Кувейт, где он проведет переговоры с эмиром Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

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