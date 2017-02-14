МИД Украины: Норвегия поддержала сохранение санкций против РФ

Отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и кризиса на Украине

Киев, , 09:42 — REGNUM Власти Норвегии выступают за сохранение «ограничительных мер» против России до тех пор, пока стороны конфликта на востоке Украины не выполнят Минские соглашения. Об этом, как передает пресс-служба МИД Украины, заявила госсекретарь министерства иностранных дел Норвегии Марит Бергер Рьосланд во время украинско-норвежских консультаций.

«Позиция Норвегии по поддержке Украины в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности остается неизменной», — сказала Рьосланд.

Украинское внешнеполитическое ведомство отмечает, что норвежская сторона осудила «любые проявления нарушений международного права» и выступает за «сохранение санкций против России до полного выполнения Минских договоренностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и кризиса на Украине.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний России. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против страны.