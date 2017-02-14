Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США

По его мнению, мишенью в данном случае был не Флинн, а отношения США с Россией

Москва, , 09:07 — REGNUM Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край) в своем Twitter назвал отставку советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна самой ранней в истории страны.

По его мнению, мишенью в данном случае был не Флинн, а отношения США с Россией. По данным СМИ, Флинн подал в отставку из-за того, что не проинформировал вице-президента США Майка Пенса о своих контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

На посту советника Трампа по нацбезопасности Флинна временно сменит генерал-лейтенант в отставке Джозеф Кит Келлог, он назначен исполняющим обязанности. Одним из кандидатов на должности СМИ также назвали экс-главу ЦРУ генерала в отставке Дэвида Петреуса.

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