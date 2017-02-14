Объявлена дата проведения референдума в Турции

В течение двух месяцев граждане Турции будут высказываться по поводу проекта конституционной реформы

Анкара, , 08:59 — REGNUM Верховный избирательный совет Турции опубликовал график предстоящего референдума по поводу конституционной реформы, сообщает Anodolu.

Согласно официальным данным, референдум стартует 16 февраля и будет продолжаться до 15 апреля. Граждане Турции, проживающие за границей, смогут проголосовать в период с 27 марта по 9 апреля.

Напомним, конституционная реформа, одобренная парламентом, обсуждается с августа 2014 года, когда президентом Турции был избран Реджеп Эрдоган, занимавший до этого пост премьер-министра страны.

Суть законопроекта заключается в превращении Турции из парламентской республики в президентскую. По мнению оппозиции, это усилит авторитарные черты в государственной системе страны.

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