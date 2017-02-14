США и Южная Корея проведут совместные учения по противодействию КНДР

В Южную Корею перебросят истребители и атомный авианосец

Сеул, , 08:47 — REGNUM Американские стратегические вооружения будут переброшены на территорию Южной Кореи в следующем месяце. Соответствующую информацию распространило Минобороны Южной Кореи, сообщает «Рёнхап».

Уточняется, что на южнокорейской земле пройдут учения Key Resolve и Foal Eagle, в которых корейцы и американцы будут отрабатывать сценарий противодействия агрессивным шагам со стороны Северной Кореи.

Стратегические вооружения, которые разместит в Южной Корее Пентагон — атомный авианосец и истребители Raptor F-22.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Северная Корея совершила очередной пуск баллистических ракет. Сеул выразил в связи с этим протест.

14 февраля министры обороны США, Японии и Южной Кореи провели телеконференцию по вопросу ракетных испытаний Пхеньяна и в очередной раз «решительно осудили» действия Северной Кореи. Вашингтон «подтвердил свои обязательства в отношении обеспечения безопасности Сеула и Токио».

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