США и Южная Корея проведут совместные учения по противодействию КНДР
Сеул, 14 февраля 2017, 08:47 — REGNUM Американские стратегические вооружения будут переброшены на территорию Южной Кореи в следующем месяце. Соответствующую информацию распространило Минобороны Южной Кореи, сообщает «Рёнхап».
Уточняется, что на южнокорейской земле пройдут учения Key Resolve и Foal Eagle, в которых корейцы и американцы будут отрабатывать сценарий противодействия агрессивным шагам со стороны Северной Кореи.
Стратегические вооружения, которые разместит в Южной Корее Пентагон — атомный авианосец и истребители Raptor F-22.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Северная Корея совершила очередной пуск баллистических ракет. Сеул выразил в связи с этим протест.
14 февраля министры обороны США, Японии и Южной Кореи провели телеконференцию по вопросу ракетных испытаний Пхеньяна и в очередной раз «решительно осудили» действия Северной Кореи. Вашингтон «подтвердил свои обязательства в отношении обеспечения безопасности Сеула и Токио».
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